Værst gik det ud over Nathan van Hooydonck, som altså var den første i asfalten. Hollænderen gennemførte godt nok etapen, men blev dog efterfølgende kørt til kontrol på hospitalet.

Styrtet vakte mindelser om en episode fra Tour de France i 2021, hvor en kvinde på samme vis vendte ryggen til feltet i fuld fart, rakte armen ud over vejen og skabte et stort styrt. I hendes tilfælde var det for at vise et papskilt henvendt til hendes bedsteforældre til kameraet. Det styrt kostede fire ryttere deltagelsen i løbet, og kvinden gik under jorden i fire dage, mens offentligheden vrede boblede, inden hun meldte sig selv. Et halvt år efter blev sagen afgjort med en bøde på 1.200 euro og en enkelt symbolsk euro i kompensation til det franske cykelforbund.

På sidelinjen fulgte præsidenten for rytternes fagforening, Adam Hansen, tæt med, da historien blev gentaget søndag. Og nogle timer efter styrtet sendte han sit eget forbedringsforslag med en snert af Egon Olsen over sig ud via Twitter.

»Vi har brug for to biler med en oppustelig ballon-barriere på den ene side. De skal køre i kampflys-formation. Skære siden af vejen. En på hver side. For at vise tilskuerne at de skal være opmærksomme på, at de står for meget på vejen. De kan være sponsoreret af arrangørerne. Jeg er ligeglad. Det handler om opmærksomhed om, at vejen er for rytterne. Eller har nogen bedre ideer?« spørger Hansen, der selv er tidligere professionel.