Næsten 40 ryttere var kommet afsted, herunder fire danskere i form af Mattias Skjelmose, Søren Kragh Andersen, Magnus Cort og Christopher Juul-Jensen. Kun Lotto-Dstny-holdet var ikke repræsenteret i frontgruppen.

Vingegaard og Pogacar havde hver deres holdkammerat med i form af henholdsvis Wout van Aert og Marc Soler.

Efter accelerationer på dagens tredjesidste kategoriserede bjerg endte netop de to i en fronttrio sammen med Wout Poels.

De tre ramte bunden af de to afsluttende stigninger - som lå i forlængelse af hinanden - med lidt over et minut ned til de nærmeste forfølgere og syv et halvt minut ned til de store kanoner i feltet.

Poels efterlod hurtigt de andre i støvet, og så styrede hollænderen mod etapesejren.