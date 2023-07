Touren straffer motorcyklister for at blokere for Pogacar

Pogacar accelererede kraftigt i et forsøg på at slå et hul til Vingegaard, men den stærke slovener måtte hurtigt trykke på bremsen, da han risikerede at kollidere med de to motorcykler.

I stedet gik Vingegaard kort efter til angreb og nappede otte bonussekunder for at køre først over bjergtoppen, mens Pogacar måtte nøjes med fem.

De to ryttere udkæmper i disse dage en intens kamp om sejren i verdens største cykelløb.

Jonas Vingegaard er indehaver af den gule førertrøje og har efter de første 14 etaper et forspring på ti sekunder til Pogacar.