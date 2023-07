- Det var en god dag for os. Vi var meget stærke, og vi prøvede (at angribe red.), siger sloveneren.

Han angreb Jonas Vingegaard på lørdagens sidste stigning på 14. etape af Tour de France og fik et lille hul. Det fik Vingegaard dog lukket igen inden toppen.

På stregen tog Pogacar to bonussekunder på Vingegaard, men danskeren havde tidligere på etapen hentet tre sekunder på Pogacar, og derfor endte regnskabet med et lille minus for Pogacar.