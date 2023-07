Jyllands-Postens korrespondent ved Tour de France, Jesper Haue Hansen, hæfter sig ved det taktiske spil, der udspillede sig på de tidlige kilometer af dagens sidste bjerg. Her viste Wout van Aert sin offervilje ved at gå tilbage i fronten af det decimerede felt, efter han ellers havde brugt sig selv op. At han åd sin smerte og rykkede foran tog initiativet tilbage fra Tadej Pogacars hold, som ellers for første gang på dagen havde lagt sig forrest.

Men i sidste ende gjorde hverken den ene eller anden hjælperytter altså en umiddelbar fordel, da de to rivaler holdt fast i hinanden.

»Tadej Pogacar klarede den test, som konkurrenterne havde forberedt, mens Jonas Vingegaard klarede udfordringen fra sin rival. Lige nu er den klareste vinder alle os, der kan få lov at følge en usædvanligt lige duel, som kan ende med at blive historisk om en uge i Paris,« skriver vores korrespondent.