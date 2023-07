Baskisk udbryder tog solosejr i Touren på hektisk etape

Blandt de 15 ryttere var ikke Mattias Skjelmose. Det var til gengæld hans landsmand og holdkammerat Mads Pedersen.

Eksverdensmesterens mulighed for at lave et stort resultat så dog lille ud.

Tre stigninger - to i kategori 2 og én i kategori 3 - skulle bestiges på den sidste halvdel af ruten. Her kom Pedersen til kort, og han måtte slippe frontgruppen på vej op ad stigning nummer to.

Efter at være stukket af fra frontgruppen rundede Ion Izagirre toppen på dagens sidste stigning alene. Cofidis-baskeren havde nu 28 kilometer ned til målstregen i Belleville-en-Beaujolais.

Izagirre havde 25 sekunder ned til de nærmeste forfølgere på toppen, og det var altså nok.

Flere ryttere jagtede ellers baskeren intenst, men Izagirre holdt dem bag sig og endte med at være i mål et minut før nummer to og tre, Mathieu Burgaudeau og Matteo Jorgenson.