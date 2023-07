Vingegaard mærker feltets respekt for den gule trøje

- Jeg forsøger at nyde hver dag i den gule trøje. Det er den flotteste trøje i cykelsporten i mine øjne. Jeg nyder hvert øjeblik og hver dag, jeg har den, siger han.

Iført den gule trøje sidder han næsten konstant i den forreste del af hovedfeltet på de flade etaper. Teorien er, at der er mindre risiko for at blive rodet ind i et styrt, jo længere fremme man sidder.

På 10 ud af 11 etaper er han kommet i mål blandt de 25 første. Også på onsdagens sprinteretape, hvor et pludseligt regnskyl skabte lidt usikkerhed mod slutningen.