Belgieren vandt tidligere 3., 4. og 7. etape og sidder derfor også meget tungt på den grønne pointtrøje.

Groenewegen blev nummer to, mens Mads Pedersen tog femtepladsen. Igen var Michael Mørkøvs sprinter hos Quick-Step, Fabio Jakobsen, ikke en del af finalen.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) kom sikkert med feltet hjem og har dermed stadig 17 sekunder ned til rivalen Tadej Pogacar (UAE).

Allerede i startbyen Clermont-Ferrand – der er hjemby for Michelin-koncernen – stod det klart, at landevejene på 11. etape ikke ligefrem ville komme til at dufte af brændt gummi.