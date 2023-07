En del af forberedelserne har handlet om at iføre sig så stramt tøj som muligt. For Jonas Vingegaards vedkommende er det blevet til et gensyn med den samme slags gule heldragt, som han stod i, da der opstod flere grådkvalte klynger rundt om den danske cykelstjerne for et år siden.

På det tidspunkt havde den 26-årige kaptajn fra Jumbo-Visma besejret Tadej Pogacar på den afsluttende enkeltstart og kunne omsider lade sig fejre som årets Tour de France-vinder. Nu håber både han og den slovenske rival på at opnå en lignende forløsning efter enkeltstarten tirsdag. Her bliver det ikke kun det aerodynamiske tøj, der gør materiellet til en afgørende faktor, som bliver fremhævet af eksperterne i forhold til styrkeforholdet.