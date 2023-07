Jonas Vingegaard led endnu et tidstab til Pogacar, mens et presset storhold opnåede en forløsning

Hele dagen var der blevet ventet på det øjeblik, der opstod med mindre end et par hundrede meter til mål.

Tadej Pogacar havde fået sine holdkammerater til at lægge pres på Jonas Vingegaard, der havde siddet klar lige i rivalens hjul. Pludselig angreb sloveneren med sit karakteristisk hidsige ryk. Danskeren svarede ligeså kraftfuldt - i hvert fald i første omgang. Efterhånden opstod der et lille hul frem mod målstregen, hvor Jonas Vingegaard led et tidstab på otte sekunder.