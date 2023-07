Hver gang der opstår en mulighed for at få ro på, forsøger cykelrytterne at udnytte det.

For det er sjældent, at larmen forstummer rundt om dem i de tre uger, som Tour de France varer. Helikopteren oppe over deres hoveder brøler højere end tilskuerne i vejkanten under etaperne. De dyttende biler varsler om et styrt sammen med den skærende lyd af et kvast kulfiber. Alt det forstummer for en stund, når rytterne er nået frem til deres hotel.