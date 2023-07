Hjerteproblemer får belgisk cykelrytter til at stoppe

Den belgiske cykelrytter Sep Vanmarcke har indstillet sin karriere som følge af helbredsproblemer.

Det fortæller den 34-årige Israel-Premier Tech-rytter i et opslag på Instagram.

- Under det belgiske mesterskab fik jeg hjerterytmeforstyrrelser. Under de efterfølgende undersøgelser under ledelse af Dr. Knecht blev der opdaget arvæv på mit hjerte.