- Det ser ud til, at Vingegaard og Pogacar kører i deres helt egen liga. Bag dem er alt åbent. Og hvis vi kan blive nummer tre, vil vi være glade, siger teammanager Ralph Denk.

Jai Hindley er i gang med karrierens første Tour de France. Han tog trøjen ved at vinde 5. etape efter at have siddet i udbrud.

Men da Vingegaard og Pogacar torsdag spillede med musklerne på Tourmalet, kunne australieren ikke længere forsvare sig og endte med at tabe to et halvt minut.

- Det skal han nok komme sig over. Han er en hård hund, både fysisk og mentalt. Vi støtter ham, og vi er meget, meget glade for det udgangspunkt, vi har nu. At være på podiekurs efter seks etaper, det er virkelig godt, siger Ralph Denk.