Dansk Tour-debutant venter på sit store øjeblik

- Jeg venter på den dag, hvor jeg forhåbentlig kan ramme den lige i røven. Men vi må vælge vores dage omhyggeligt, for vi har jo ikke det samme ryttermateriale som mange andre hold, siger Gregaard.

Efter fire dage i sin første Tour de France kan den 26-årige københavner konstatere, at det ikke er uden grund, at Touren har ry for at være hurtigere og mere hektisk end andre løb.

- Jeg kan godt mærke, at på sprinteretaperne er der højere fart end normalt. Samtidig er der mere stress i feltet, og fordi der er så mange mennesker langs vejene, bliver vi ligesom trykket sammen.