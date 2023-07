10/07/2023 KL. 11:45

Derfor kan Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard have ret i hver deres påstand

Analyse: Det er blevet den omvendte verden, hvor et styrt kan have udlignet Jonas Vingegaards normale fordel, mens danskeren har været stærkest på et tidspunkt, hvor sloveneren havde forventet at dominere.