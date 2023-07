09/07/2023 KL. 18:12

Tadej Pogacar indhentede mere tid på en presset Jonas Vingegaard, der heroisk forsvarede den gule trøje

Sloveneren var stærkere end sin danske rival, mens der blev fundet en overraskende vinder af bjergslaget på 9. etape i Tour de France. Mandag er det hviledag, og derfor er det tid til at gøre status over de største vindere samt dem, der allerede har fået knust deres drøm med to uger tilbage af løbet.