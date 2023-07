Jonas Vingegaard forsøgte at undgå de nærgående spørgsmål på samme måde, som han lige havde afværget en lurende undergang.

Uden at gå i panik forsvarede danskeren sig heroisk, selv om den forsvarende Tour de France-vinder tydeligvis var i problemer på 9. etape i det franske etapeløb. Foran sig tonsede Tadej Pogacar videre frem mod målstregen. Sloveneren fik for alvor vendt styrkeforholdet ved at hente tid på danskeren for anden bjergetape i træk.