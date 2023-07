Jasper Philipsen hældte en fyldt vanddunk ud over sit udmattede ansigt, mens sprinteren forsøgte at orientere sig midt i vrimlen af skubbende mennesker.

Et par minutter forinden havde han gjort det samme, bare midt i en spurt med nogle af verdens bedste sprintere omkring sig. De kom nu rullende med hver deres skuffede ansigt - Mads Pedersen sammenbidt, Mark Cavendish nærmest vred efter at have været så tæt på at overtage rekorden for flest etapesejre nogensinde, og Biniam Girmay med et følge af ekstatiske landsmænd med blafrende flag fra Eritrea.