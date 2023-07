06/07/2023 KL. 17:23

Jonas Vingegaard erobrede den gule trøje, men tabte tid til en revanchehungrende Tadej Pogacar

Jai Hindley blev distanceret under sin første dag i førertrøjen, som Jonas Vingegaard erobrede efter et angreb op ad ikonisk stigning. Alligevel fik Tadej Pogacar vist, at det stadig er for tidligt at komme med klare konklusioner.