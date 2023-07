Jasper Philipsen viste mandag igen, at han er en af cykelsportens hurtigste ryttere over en kort strækning.

Belgieren fra Alpecin-holdet vandt således 3. etape af Tour de France, den første i dette års udgave af løbet, der blev afgjort i en massespurt.

Philipsen tog sejren foran tyske Phil Bauhaus og australske Caleb Ewan. Mads Pedersen kom i mål som nummer ni efter aldrig for alvor at have blandet sig i kampen om sejren.