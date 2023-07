Jonas Vingegaard gik solo og indsamlede vigtig tid, mens Tadej Pogacar viste svaghedstegn

I første omgang kom Mattias Skjelmose i fokus på en anden måde, end den 22-årige danmarksmester havde forventet, da han stod i startområdet og vinkede ud til de franskmænd, der tydeligvis ikke kender ham særligt godt nednu, men som snart kan komme til det.

»Jeg forventer stadig, at Jonas og Tadej er et niveau over, men jeg er tæt på, og jeg regner med at kunne være med lige bag dem sammen med ryttere som David Gaudu og Jai Hindley,« sagde Mattias Skjelmose uden at vide, at især den sidstnævnte konkurrent ville få en helt anden form for hovedrolle.

Tidlig forskrækkelse

Det er især i bjergene, at den danske podiekandidat skal vise sin stamina. På 5. etape indledte amagerkaneren imidlertid med at styrte tidligt. En hurtig forskrækkelse og så op på cyklen igen, hvor Mads Pedersen ventede på sin landsmand, så han fik et taknemmelig klap på skulderen, inden den tidligere verdensmester stak afsted i et udbrud sammen med bl.a. Wout van Aert.

Jumbo-Visma-stjernen var med til at åbne bjergslaget fra begyndelsen ligesom Jai Hindley, der var en af de mest prominente klassementsfolk i den udbrydergruppe, der fik skabt et hul ned til de øvrige favoritter.

Den australske Bora-rytter gik solo, mens Wout van Aert faldt tilbage til favoritfeltet, hvor han dikterede tempoet for at hjælpe sin kaptajn.

Det gik ud over klassementsryttere som Mattias Skjelmose og Adam Yates i den gule trøje, mens Jonas Vingegaard sad alene med hjælperyttere Sepp Kuss og rivalen Tadej Pogacar op ad Col de Marie-Blanque. Med lidt under en kilometer fra toppen kom angrebet fra danskeren, som Tadej Pogacar ikke kunne følge med.

En rovfugl vågede over det frodige landskab i Pyrenæerne, der skar sig ind i lavthængende skyer. Lige så nådesløs var Jonas Vingegaard med sit blottede tandsæt, mens han hele tiden indsamlede mere tid i forhold til sin evige rival.

Nu er Tour de France for alvor begyndt.