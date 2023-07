Tour de France opruster sikkerheden efter demonstrationer

Og flere byer fra Paris til Lyon og Marseille er ramt af demonstrationer, der flere dage i træk har fået Frankrig til at indsætte 45.000 politibetjente for at tackle urolighederne.

Samtidig spøger truslen om andre former for demonstrationer fra for eksempel klimaaktivister, som i 2022 havde sat sig midt på vejen under en etape.

Derfor akkompagneres Touren ifølge The Guardian i år af betjente på to motorcykler, som kører i forvejen for at skærme mod eventuelle demonstrationer.

Sportsdirektøren for Jayco AlUla, Matt White, spår over for avisen, at det er usandsynligt, at man kommer igennem dette års Tour uden afbrydelser.

Miljøgruppen Derniere Renovation varslede tidligere i år, at man ville demonstrere under Tour de France.