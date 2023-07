Touren startede med tvillingshow: Noget helt særligt

- Jeg havde jo sparet lidt på kræfterne på nedkørslen, og det er nok derfor, at det nu er mig, der er i gult, siger Adam Yates.

Det var givetvis også en stor oplevelse for tvillingernes forældre, der er rejst til Frankrig for at følge sønnerne fra vejkanten.

- De er derude i en autocamper et eller andet sted. Jeg er sikker på, at de er superglade, siger Adam Yates.

For Simon Yates var oplevelsen mere bittersød. Men han var klar over, at han taktisk ville få problemer med sin bror på slæb.

- Jeg vidste, at det ville blive svært, men jeg var nødt til at tage chancen, for jeg vil normalt ikke kunne slå folk som Vingegaard og Pogacar i en spurt.

- Jeg er selvfølgelig glad på hans (Adams, red.) vegne. Men jeg ville gerne have vundet. Vi er ret konkurrencemindede. Nu må jeg prøve at få skovlen under ham i de næste dage, siger Simon Yates.