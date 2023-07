Det spanske hold har i skrivende stund ikke meldt noget ud om alvoren af Enric Mas’ skade. Holdet oplyser dog, at han havde stærke smerter i skulderen.

Den 28-årige spanier styrtede samtidig med Magnus Corts kaptajn, Richard Carapaz (EF), som så ud til at have store smerter i knæet.

Der gik længe, før ecuadorianeren kom op på cyklen, men det lykkedes, og han trillede i mål.

Det bliver imidlertid svært for den stærke klatrer at byde sig til i klassementet nu. Han kom nemlig først i mål godt et kvarter efter lørdagens vinder, Adam Yates (UAE).