Tour-debutant sparer kræfter og nedtoner prikket trøjejagt

- Jeg går kun i udbrud, når jeg kan få noget ud af det. Jeg har kun et vis antal kræfter, og dem skal jeg ikke spilde løs af for måske at få en bjergtrøje én dag.

- Muligheden kan selvfølgelig opstå, mens man jager noget andet. Men når målsætningen er at vinde en etape, skal man virkelig tænke over, hvad man bruger sine kræfter på, siger den 26-årige dansker på Uno-X-holdets hotel uden for Bilbao.

Som junior- og U23-rytter var han et stort talent som klassementrytter. Men med årene har han skiftet stil og ryttertype, så han i dag angriber løbene langt mere aggressivt end tidligere.