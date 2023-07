Mattias Skjelmose havde lige indledt et storstilet angreb for at hente sin første Tour de France-sejr, inden han kom i mål sammen med nogle af verdens bedste cykelryttere.

Nu sad den 22-årige danmarksmester ved et busstoppested ud til kysten i Nordspanien, hvor hans hold havde slået lejr efter 2. etape. Så beskedne kan vilkårene være, selvom man er ved at etablere sig som en verdensstjerne.