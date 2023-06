UAE har udpeget medkaptajn til Pogacar i Touren

UAE Team Emirates stiller med to holdkaptajner i form af Tadej Pogacar og Adam Yates til det forestående Tour de France.

Det oplyser UAE-teamchef Mauro Gianetti tre dage før Tour-starten i Bilbao.

Årsagen er, at den dobbelte Tour-vinder Pogacar for to måneder siden styrtede og brækkede håndleddet, hvilket skaber uvished om slovenerens fysiske tilstand.