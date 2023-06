- Jeg er glad for at kunne præsentere de første fire VM-ryttere til linjeløbsholdet i Glasgow, siger cheflandstræner Anders Lund i pressemeddelelsen.

Mads Pedersen vandt VM-guld i 2019. Om det bliver ham, der skal køres for i år, vurderes først efter Tour de France, som begynder lørdag, og som slutter kort før VM.

- De har alle fire præsteret på et meget højt niveau i sæsonens første halvdel og vil udgøre en betydelig slagkraft på den hårde og tekniske rute i Glasgow.

- Fordi VM ligger på den anden side af et hårdt Tour de France, er taktik og rollefordeling endnu ikke klart defineret. Derfor er rytterne udtaget på den præmis, at der køres loyalt for den største danske medaljechance. Hvordan den konkret ser ud, ved vi mere om efter Touren, siger Lund.