Dansk stjernetrio er udtaget til Tour de France

Der er også stor fokus på Skjelmose, som for nylig vandt Schweiz Rundt, og som søndag vandt linjeløbet ved DM. Dermed kører han i dannebrogstrøjen under Touren. Vingegaard deltog ikke ved DM.

Hos Trek får Skjelmose og Pedersen selskab af Jasper Stuyven, Alex Kirsch, Juan Pedro Lopez, Giulio Ciccone, Quinn Simmons og Tony Gallopin.

For Skjelmose er der tale om Tour-debut, og han ventes at skulle gøre sig gældende i det samlede klassement.

For Mads Pedersen, der vandt VM i 2019, handler det om etapesejre og den grønne pointtrøje. Han står noteret for en enkelt etapesejr i Touren. Den vandt han sidste år.

Bjergs rolle bliver at hjælpe den slovenske stjernerytter Tadej Pogacar til den samlede sejr. Pogacar vandt Tour de France i 2020 og 2021, mens han sidste år blev toer efter Vingegaard. Pogacar og Vingegaard regnes for de to største favoritter til den samlede sejr i årets løb.