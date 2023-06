Magnus Bak Klaris fra det danske kontinentalhold Restaurant Suri-Carl Ras blev nummer to efter en spurt mellem fire ryttere. Andreas Kron (Lotto) tog tredjepladsen, mens Kragh Andersen kæmpede sig hjem på en sjetteplads.

DM-løbet blev desuden en stor nedtur for Casper Pedersen, der brækkede sit kraveben i et styrt og dermed helt sikkert ikke kommer med på Quick-Steps hold til Tour de France.

Som man kunne forvente fik et udbrud bestående af fra de mindre hold lov at stikke af sted tidligt og oparbejde et forspring på op til syv minutter.