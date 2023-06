22-årig overlistede favoritterne ved DM i linjeløb

Forud for kvindernes DM-linjeløb søndag i Aalborg gik snakken på, om Cecilie Uttrup Ludwig, Emma Norsgaard eller Amalie Dideriksen ville vinde. De fem foregående år havde en af de tre taget DM-titlen. De seneste to år havde de tre stjerneryttere stået på podiet sammen til DM.

Men de tre storfavoritter holdt for meget øje med hinanden. Et udbrud kom for langt væk, og så kunne Dideriksens Uno-X-holdkammerat Rebecca Koerner sikre sig en af nyere tids mest overraskende DM-titler i linjeløb.