Gino Mäder var med i Schweiz Rundt, hvor han torsdag styrtede på en nedkørsel på vej ned mod mål. Han røg ud over en skrænt og løbsarrangørerne forklarede torsdag, at Gino Mäder efter sit styrt lå i vandet og ikke var til at komme i kontakt med. Efter genoplivningen blev han med luftambulance fløjet til Chur-hospitalet, hvor han altså afgik ved døden.

»Vi er knuste over tabet af vores enestående cykelrytter. Hans talent, dedikation og entusiasme var en inspiration for os alle. Ikke alene var han en ekstremt talentfuld cykelrytter, men en fantastisk person uden for cyklen. Vi udtrykker vores dybeste medfølelse til hans familie og pårørende, og vores tanker er med dem i denne svære tid. Bahrain-Victorious vil køre til hans ære og bevare hans minde på hver vej, vi kører. Vi er fast besluttet på at vise den ånd og passion, Gino udviste, og han vil altid forblive en integreret del af vores team,« siger adm. direktør Milan Erzen.