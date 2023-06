Schweizisk cykelrytter blev genoplivet efter styrt

- Løbslægen var på stedet for ulykken inden for to minutter. Magnus Sheffield var til at komme i kontakt med. Han blev transporteret til Samedan-hospitalet med skrammer og en hjernerystelse.

- Gino Mäder lå i vandet og var ikke til at komme i kontakt med. Han blev med det samme genoplivet og derefter transporteret til Chur-hospitalet med en luftambulance (helikopter, red.).

- Omfanget af hans skader er endnu ikke fuldt klarlagt, lyder det fra løbsarrangørerne.

Gino Mäder er 26 år og har kørt for Bahrain-Victorious siden 2021.