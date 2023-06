Skjelmose tilbageerobrede førertrøje i spansk opvisning

Skjelmose havde på forhånd proklameret, at han gik efter at tage sekunder på især Evenepoel - og hvis muligt tage etapesejren og førertrøjen, som han ellers bevidst smed onsdag for at undgå for meget føringsarbejde torsdag.

Og to ud af tre målsætninger lykkedes altså.

- Det er perfekt. Jeg tager trøjen og tager tid på Remco Evenpoel. Det kunne ikke være bedre, siger Skjelmose til TV 2 Sport.

Den 22-årige dansker har nu 8 sekunder ned til Gall, 18 sekunder til Ayuso og 46 sekunder til Evenepoel.