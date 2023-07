Hvem skal man holde øje med?

For mange af rytterne vil det være en sidste mulighed for at jagte en etapesejr. Lørdag venter en bjergetape, og søndag slutter det med den traditionelle massespurt i Paris, så typer som Magnus Cort, Søren Kragh Andersen og Mattias Skjelmose vil formentlig lure på muligheden for at skabe ravage på en ellers flad etape.