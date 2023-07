Hvem skal man holde øje med?

Nogle vil elske det, mens andre har frygtet denne dag. Det er tid til årets eneste enkeltstart, hvor rytterne skal gennem 22,4 km tidskørsel. Ruten er kuperet og passer godt til såvel Jonas Vingegaard som Tadej Pogacar.

Betydning for klassementet

Selv om Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar typisk er næsten lige gode, kan der opstå en tidsforskel, som kan være med til at tippe magtbalancen inden de sidste bjergetaper. Det er vigtigt at undgå et efterslæb i forhold til konkurrenten – også undervejs, når sportsdirektørerne leverer mellemtiderne.