Hvem skal man holde øje med?

Det er sådan en dag, som mange ryttere har sat et kryds ved. Etapen er næppe hård nok til, at klassementsrytterne vil røre på sig, så det ligner en dag for lykkeridderne. Det giver en god mulighed for dansk etapesejr, da den kuperede sag ligger godt til typer som Magnus Cort, Søren Kragh Andersen og Kasper Asgreen.