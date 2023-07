Hvem skal man holde øje med?

Det er the usual suspects blandt sprinterne, der vil gøre sig forhåbninger om at vinde den flade etape. Der er et par kategori 4-stigninger, hvor et udbrud kan etablere sig, så på den måde er der ingen garanti for, at Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen og co. får mulighed for at afgøre det i en massespurt.