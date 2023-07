Hvem skal man holde øje med?

Endnu en dag i Pyrenæerne bringer rytterne hen over Col du Tourmalet, der har haft en afgørende rolle i Tour de France - bl.a. da Andy Schleck brugte bjerget til at besejre Alberto Contador. Senest vandt Thibaut Pinot her i 2019, og franskmanden er én af de mange klatrere, der vil drømme om at vinde etapen, hvor de største favoritter som Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar også vil komme i fokus.