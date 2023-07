Hvem skal man holde øje med?

Så kommer bjergene for alvor. Rytterne skal hen over tre stigninger, heriblandt en uden for kategori og kategori 1-stigningen Col de Marie Blanque inden nedkørslen på vej til mål. Der vil være fokus på favoritterne Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, men det kan også blive outsidere som David Gaudu, der forsøger at markere sig.