Hvem skal man holde øje med?

Endnu en flad etape, hvor et udbrud vil forsøge at snyde sprinterne for etapesejren. Det vil dog formentlig være endnu en dag, hvor feltets stærkeste afsluttere vil komme i fokus – heriblandt Mads Pedersen fra Lidl-Trek – mens profiler som Mark Cavendish og Peter Sagan vil lure på muligheden for at opnå en triumf i deres sidste Tour de France.