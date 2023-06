Dansker tabte førertrøjen - og er godt tilfreds

Juan Ayuso (UAE) og Magnus Sheffield (Ineos) tabte mest tid, men er stadig begge med i top-10, hvor de første ni ryttere ligger inden for 1 minut og 33 sekunder.

Et udbrud fik fra omkring 50 kilometer på etapen lov at suse afsted og opbygge et forspring på næsten tre minutter, inden feltet begyndte at trække dem stille og roligt ind.

En del af dem nåede dog over etapens første to stigninger, inden de blev kørt ind, men på vej op ad sidste stigning, Dorben, lakkede det mod enden for dem alle.

Flere fra feltet forsøgte sig tidligt på stigningen med angreb, og Felix Gall var succesfuld. Østrigeren havde glimrende ben, drønede forbi udbryderne og alene i front med omkring et minut ned til Skjelmose og favoritgruppen.