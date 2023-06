Danske Tour-seere kan lytte med til radiokommunikation

- Vi håber, det vil give danskerne et endnu større indblik i det taktiske spil på holdene i Tour de France, siger TV 2’s chefredaktør på Tour de France, John Jäger.

- I forvejen er vores kompetente kommentatorer og eksperter fantastisk dygtige til at forklare det, men det skulle gerne give ekstra kolorit på hele seeroplevelsen at høre en sportsdirektør blæse til angreb eller bande over, at et udbrud ikke er kørt ind endnu.

Touren begynder i Bilbao 1. juli og slutter i Paris 23. juli.