09/06/2023 KL. 13:00

For abonnenter

Midt under magtdemonstrationen har Jonas Vingegaard vist en anden side af sin styrke

Analyse: Danskeren er ved at indskrive sig i rækken af Tour de France-mestre, der bruger Criterium du Dauphine til at indvarsle et stort resultat i verdens største cykelløb.