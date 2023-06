Pogacar starter måske Touren med skinne på hånden

- Måske har jeg fortsat brug for en blød skinne som støtte, når Touren går i gang. Jeg håber, at jeg får mobiliteten tilbage, så jeg kan rejse mig i sadlen og få sprintet lidt før Tour-starten, siger han.

Selv om Tadej Pogacar har misset planlagte cykelløb på grund af skaden, så er han ikke så bekymret for sin Tour-form.

- Jeg foretrækker at have ét løb i benene, før jeg stiller op i et vigtigt løb. Men en grand tour køres over 21 etaper, og nogle gange er det godt at være lidt mere frisk.

- Man kan også lave noget god træning bag en motorcykel for at simulere et løb, så jeg er ikke så bekymret, siger han.

Tadej Pogacar har vundet det franske etapeløb to gange. Han sluttede således øverst på podiet i 2020 og 2021.