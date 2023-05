Almeida tager første grand tour-etapesejr i stort slag

Joao Almeida har i flere år været blandt de bedste etapeløbsryttere, men han har endnu aldrig vundet en etape i en grand tour. Indtil tirsdag.

Her fik portugiseren fortjent udbytte af offensiv kørsel, mens waliseren Geraint Thomas kørte sig tilbage i den lyserøde førertrøje.

De to kom sammen til mål efter at have sat Primoz Roglic på den sidste stigning. Sloveneren tabte knap et halvt minut.