Giro d'Italia tager hul på voldsom finaleuge

- Det er lidt specielt, at vi efter to uger ikke rigtigt har set dem, vi regner med skal køre om den samlede sejr, teste hinanden for alvor opad.

- Jeg tror, det skyldes det ekstreme vejr. Flere af dem har også været styrtet og har skullet bruge lidt tid på at komme sig. Der er også meget sygdom i feltet.

Bruno Armirail (FDJ) fører Giroen samlet inden dagens etape, men ventes ikke at spille en rolle i kampen om den samlede sejr. Franskmanden tog den lyserøde førertrøje efter en dag i udbrud og er ikke stærk, når det for alvor går opad.

Geraint Thomas (Ineos), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Joao Almeida (UAE) er de bedste bud på en endelig sejrsherre. De ligger henholdsvis nummer to, tre og fire lige nu med blot 22 sekunder fra Thomas til Almeida.