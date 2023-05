Mads Pedersen udgår af Giroen

Trek-sportsdirektør Steven de Jongh forklarer, at der ikke var nogen anden udvej.

- Han hoster for meget, og hans næse er helt tilstoppet. Det giver ikke nogen mening at fortsætte. Der er flere mål for ham i denne sæson. Også store mål.

- Med det vejr, der er her lige nu, tager man ikke chancen og kører videre for at håbe på bedre dage. For vejret bliver ikke bedre de næste dage, siger Steven de Jongh til Eurosport.

Mads Pedersen nåede at vinde en etape i årets Giro. Han vandt 6. etape torsdag i sidste uge. Dermed opnåede han at vinde etaper i alle tre grand tours, der også tæller Tour de France og Vuelta a Espana.