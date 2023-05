Coronasmittet nordmand kører videre i Giroen

Det skriver Bystrøms arbejdsgiver, cykelholdet Intermarché-Circus-Wanty, på Twitter. Holdet har rådført sig med Den Internationale Cykelunion (UCI).

- Efter at have konsulteret vores medicinske stab og lederen af den medicinske afdeling hos UCI er det efter en positiv coronatest blevet besluttet, at Sven Erik Bystrøm på linje med UCI’s medicinske protokol fortsætter i Giro d’Italia.

- Sven Erik Bystrøm har gennemgået flere medicinske undersøgelser, og han har ikke vist symptomer på, at han ikke kan udøve sport. Derfor gælder regulativerne for asymptomatiske tilfælde, og han stiller derfor til start på 10. etape tirsdag, skriver holdet.