Ungt stortalent overlistede favoritterne i Fyen Rundt

Der var lagt op til sprinterafslutning, men den 19-årige Uno-X-rytter Carl-Frederik Bévort kom de allerhurtigste i forkøbet og vandt Fyen Rundt søndag.

Den unge rytter, der er en del af det danske banelandshold, satte så højt et tempo på de sidste par hundrede meter, at sprinterne ikke kunne følge med.

Og faktisk var det slet ikke meningen, at han selv skulle komme i position til at vinde et af Danmarks største endagsløb, der i år startede og sluttede i Middelfart.